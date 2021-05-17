Водоемы для очистки выберут вместе с жителями в Подмосковье

Жители Московской области в рамках проекта «100 прудов и озер» смогут сами выбрать водоемы, которые нужно очистить и благоустроить. Они уже начали активно участвовать в этом вопросе.

Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по информационной политике Анастасия Звягина во время совещания с губернатором региона Андреем Воробьевым.

«После старта программы по очистке водоемов в Подмосковье жители стали активно писать свои предложения по этой теме. Всего поступило более 120 обращений. Люди указывали конкретные водные объекты, где они просят провести очистку», — отметила она.

Звягина обратилась к министру экологии и природопользования региона Андрею Разину с просьбой учесть эти объекты при составлении программы очистки. Он подчеркнул, что мнение жителей уже учли — сейчас формируется итоговый перечень водоемов для очистки и благоустройства.

«И, как обещали, запускаем голосование по программе на следующий год — еще 60 прудов мы отберем. Там, где нужны более трудоемкие работы, мы объекты включаем в программу», — подчеркнул он.

В программу этого года уже попали 22 объекта.

«Те, которые еще пока не включены, но вызывают наибольшее желание у людей с точки зрения расчистки, мы включим в следующем году», — заключил Разин.