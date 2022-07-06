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    06 июля 2022, 16:56

    Водоем в парке «Фабричный пруд» в Реутове очистят

    Александра Перепечаева

    Очистка пруда начала в Реутове. Глава округа Станислав Каторов сообщил, что в ходе работ устранят ил и сорняки, а также приведут в порядок берега водоема.

    Водоем в парке «Фабричный пруд» в Реутове очистят

    «По просьбам наших жителей специалисты проводят уборку прилегающей к водоему территории и водной глади, устраняют сорняки и извлекают ил», — сообщил Каторов.

    Водоем в парке «Фабричный пруд» в Реутове очистят | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    По итогам благоустройства эксперты Роспотребнадзора решат, можно ли дать водоему разрешение на купание. Работы проводятся по проекту «100 прудов и озер», благодаря которому в регионе появятся новые зоны отдыха, а качество воды станет лучше.

    Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве подмосковных пляжей. Всего в регионе их 212, а на 104 из них привезли белый песок.