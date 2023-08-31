Подмосковье 31 августа 2023, 13:58 Водоем в деревне Захарково очистили по программе «100 прудов и озер» Фото Минэкологии МО.

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Еще один водоем привели в Подмосковье в порядок по программе «100 прудов и озер». Речь идет о пруде в деревне Захарково городского округа Чехов. Это первый из двух чеховских водоемов, за очистку которых голосовали жители на портале «Добродел».

Пруд в Захарково очистили от бытового мусора и разросшихся водорослей. Еще одним водоемом в Чехове, включенным в программу «100 прудов и озер», является пруд в деревне Беляево. Об этом рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Программу «100 прудов и озер» проводят в Московской области с 2021 года. За первые два года удалось расчистить 114 водоемов, еще 40 планируют привести в порядок в 2023 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что работы по очистке водоемов проведут в четырех округах Подмосковья. Он подчеркнул, что от жителей Подмосковья поступает большой запрос на отдых и прогулки около водоемов.

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