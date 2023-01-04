Подмосковье 04 января 2023, 13:14 Водителям в Подольске и Чехове напомнили о правильной перевозке детей в автокреслах Сотрудники ДПС проверили, как водители Подольска и Чехова перевозят детей в автокреслах РИА «Новости»

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В период новогодних праздников ДПС усиливает контроль на дорогах. Во время рейдов сотрудники уделяют внимание соблюдению водителями правил движения, в том числе и наличию детских кресел в салонах машин. Корреспондент «360» узнал, как правоохранители проверяют безопасность перевозки маленьких пассажиров в Подольске и Чехове.

По словам командира 8-го батальона ДПС подполковника Михаила Зенкина, с каждым годом случаев нарушений при использовании детских кресел становится все меньше. Родители подходят к этому вопросу ответственно.

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«На протяжении последних двух-трех лет участники дорожного движения — водители — стали более бережно относиться к соблюдению ПДД, в особенности при перевозке детей, стали чаще пристегиваться и детей перевозить в удерживающих устройствах», — пояснил он.

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Именно поэтому главной задачей проверочных мероприятий в двух городских округах было напоминание о важности удерживающих устройств. Причем сотрудники были не с пустыми руками: детям водителей дарили памятки и небольшие сувениры — светоотражающие браслеты.

«[Это] очень дисциплинирует, и ребенок будет ответственно относиться всегда, будет пристегиваться, правильно причем пристегиваться. А за подарок — еще лучше», — поделилась жительница Подольска.

В памятках водителям и пассажирам напомнили о том, в каких ситуациях ребенок должен быть в кресле или бустере, в каком возрасте и при каком росте можно пользоваться различными устройствами. Во время рейда полицейские проверили около сотни водителей, штрафы получили всего два человека. А это говорит о хорошем показателе уровня ответственности.

За первые дни нового года на дорогах в разных регионах страны зафиксировали свыше 500 аварий, в которых погибли шесть детей, которые ехали не пристегнутыми.