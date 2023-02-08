Подмосковье 08 февраля 2023, 23:37 Водителям Протвина напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях

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В Протвине инспекторы ДПС напомнили местным автомобилистам о правилах безопасной перевозки детей. Профилактический рейд провели в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».

Сотрудники выбирали время, когда родители везли детей с занятий, из детских садов и кружков.

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«И место подбирали такое, чтобы остановка транспорта была безопасной. За один раз не одну машину останавливаем, а три-четыре», — пояснил майор полиции и начальник ОГИБДД ОМВД России по Протвину Сергей Белов.

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Водителей останавливали и вручали информационные буклеты с правилами использования детских кресел. Маленьким пассажирам дарили световозвращающие браслеты.

Также инспекторы напомнили родителям, что детей до семи лет нельзя оставлять в машине без присмотра. Во время рейда нарушений перевозки маленьких пассажиров не нашли.

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