08 февраля 2023, 23:37
Водителям Протвина напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях
В Протвине инспекторы ДПС напомнили местным автомобилистам о правилах безопасной перевозки детей. Профилактический рейд провели в рамках социального раунда «Маленький пассажир — большая ответственность».
Сотрудники выбирали время, когда родители везли детей с занятий, из детских садов и кружков.
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«И место подбирали такое, чтобы остановка транспорта была безопасной. За один раз не одну машину останавливаем, а три-четыре», — пояснил майор полиции и начальник ОГИБДД ОМВД России по Протвину Сергей Белов.
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Водителей останавливали и вручали информационные буклеты с правилами использования детских кресел. Маленьким пассажирам дарили световозвращающие браслеты.
Также инспекторы напомнили родителям, что детей до семи лет нельзя оставлять в машине без присмотра. Во время рейда нарушений перевозки маленьких пассажиров не нашли.
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Дети
Протвино
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