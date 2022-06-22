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    22 июня 2022, 19:48

    Водителям предложили объезд перекрытого моста через реку Остер в Серебряных Прудах

    Александра Перепечаева

    Водителям предложили объезд перекрытого моста через реку Остер в Серебряных ПрудахМост через реку Остер в рабочем поселке Серебряные Пруды перекрыли из-за его аварийного состояния. Минтранспорта Подмосковья представило водителям схему объезда.

    Водителям предложили объезд перекрытого моста через реку Остер в Серебряных Прудах

    Объехать перекрытый мост водители смогут через улицы Октябрьскую, Ильи Садофьева, Малую Луговую, Ленина, 8 марта и Привокзальную. По улице Заречной сможет проехать только легковой транспорт.

    Водителям предложили объезд перекрытого моста через реку Остер в Серебряных Прудах | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Капремонт объекта начнется осенью. Полностью завершить реконструкцию планируют весной 2023 года.