Водителям предложили объезд перекрытого моста через реку Остер в Серебряных Прудах

Водителям предложили объезд перекрытого моста через реку Остер в Серебряных ПрудахМост через реку Остер в рабочем поселке Серебряные Пруды перекрыли из-за его аварийного состояния. Минтранспорта Подмосковья представило водителям схему объезда.

Объехать перекрытый мост водители смогут через улицы Октябрьскую, Ильи Садофьева, Малую Луговую, Ленина, 8 марта и Привокзальную. По улице Заречной сможет проехать только легковой транспорт.

Источник фото: телеканал «360»

Капремонт объекта начнется осенью. Полностью завершить реконструкцию планируют весной 2023 года.