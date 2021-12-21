Водителям Подмосковья посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за мороза и гололедицы

Мороз пришел в Подмосковье, и дорожные службы перевели в усиленный режим работы. Ночью к чистке дорог и обработке трасс ото льда привлекли около 1,5 тысячи машин. Водителей призвали сократить поездки на личном транспорте и пересесть на общественный.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что сейчас расчистка дорог продолжается. Привлекли более 1,2 тысячи машин.

В Подмосковье обеспечили круглосуточный мониторинг дорожной ситуации Алексей Гержик.

До 23:00 среды, 22 декабря, действует «оранжевый» уровень погодной опасности из-за мороза. Этой ночью температура опустится до -24…-22 градусов.

Метеоролог Евгений Тишковец предупредил, что жителей московского региона ждут крепкие морозы. В его прогнозе самым холодным днем станет 22 декабря.