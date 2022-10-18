Минтранс Подмосковья дал водителям рекомендации по смене резины на зимнюю | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 15:23 Минтранс Подмосковья дал водителям рекомендации по смене резины на зимнюю

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Несмотря на то, что в Подмосковье уже скоро начнутся низкие температуры, а местами столбик термометра уже опустился ниже нуля, — в Минтрансе региона все равно пока не советуют менять резину на летнюю.

Если планируется всю зиму проездить на шипованной резине, то до того момента, пока на дорогах не появился устойчивый снежный покров, менять ее точно не обязательно. Это важно для самих дорог — дело в том, что шипы могут постепенно, но очень сильно начать разрушать полотно. А в дождь тем более на таких шинах ездить просто неудобно. Небольшие заморозки тут не скажутся очень сильно, поэтому следует подождать настоящих морозов. А вот замену летней резины на нешипованную зимнюю уже можно проводить полностью. Она гораздо меньше наносит вреда дорогам, а сцепление получается достаточным для комфортной езды.

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В целом, переобувать автомобиль можно при среднесуточной температуре +5 градусов. При этом при более низких температурах летние шины едва ли подойдут. Они просто невовремя могут потерять свою эластичность. Значит, становится хуже сцепление протектора с дорожным покрытием. В таком случае получается, что по сухой дороге автомобиль проезжает примерно как по льду. Тормозной путь при этом увеличивается в несколько раз.

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В Минтрансе Подмосковья призывают водителей быть как можно более внимательными на дорогах. Нужно всегда по возможности избегать беспорядочных маневров и резких перестроений, исключить резкое торможение и быстрый набор скорости с места. Важно всегда вовремя соблюдать дистанцию, своевременно снижать скорость при подъезде к перекресткам и пешеходным переходам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.