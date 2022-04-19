Водителям Подмосковья напомнили, что пора менять резину на летнюю

Погода в Московской области налаживается. Температурный режим устойчиво держится плюсовой зоне, а значит, самое время поменять резину на летнюю.

Минтранс Подмосковья напоминает, что важно менять шины своевременно, так как шипованная резина весной быстро изнашивается. Кроме того, несоответствующая погодным условиям резина имеет плохое сцепление с дорожным покрытием. В условиях плохого сцепления с дорогой автомобиль может потерять устойчивость при резких маневрах.

Минтранс Подмосковья напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения. Не стоит спешить, важно при любых обстоятельствах соблюдать скоростной режим.

Важно также учитывать, что с потеплением на областных дорогах появились мотоциклисты. На дорогах нужно быть предельно внимательными, смотреть в зеркала, прежде чем совершить маневр.