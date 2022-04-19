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    19 апреля 2022, 22:57

    Водителям Подмосковья напомнили, что пора менять резину на летнюю

    Анастасия Борискова

    Погода в Московской области налаживается. Температурный режим устойчиво держится плюсовой зоне, а значит, самое время поменять резину на летнюю.

    Водителям Подмосковья напомнили, что пора менять резину на летнюю

    Минтранс Подмосковья напоминает, что важно менять шины своевременно, так как шипованная резина весной быстро изнашивается. Кроме того, несоответствующая погодным условиям резина имеет плохое сцепление с дорожным покрытием. В условиях плохого сцепления с дорогой автомобиль может потерять устойчивость при резких маневрах.

    Минтранс Подмосковья напоминает водителям о соблюдении правил дорожного движения. Не стоит спешить, важно при любых обстоятельствах соблюдать скоростной режим.

    Важно также учитывать, что с потеплением на областных дорогах появились мотоциклисты. На дорогах нужно быть предельно внимательными, смотреть в зеркала, прежде чем совершить маневр.