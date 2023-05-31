Подмосковье 31 мая 2023, 04:20 Водителям Подмосковья напомнили, что делать при обнаружении подозрительных предметов в автобусе

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Мострансавто напомнило водителям Московской области о действиях при обнаружении бесхозных подозрительных предметов в салоне автобуса. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Перед рейсом водители обязаны осматривать салон автобуса. Если подозрительный предмет заметили в движении, то транспорт останавливают, пассажиров эвакуируют. Далее водитель должен связываются с диспетчером и сообщить ему о происшествии.

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Перед отправлением на рейс, водители обязаны проводить визуальный осмотр салона автобуса и технологических отсеков на наличие посторонних предметов и бесхозных вещей.

«Ни водитель, ни пассажиры не должны трогать подозрительные предметы. Категорически запрещается поднимать, вскрывать, перемещать и производить с ними иные действия», — уточнили в транспортной компании.

Рядом с бесхозным предметом нельзя использовать мобильные телефоны и средства для связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 1,3 тысячи новых автобусов запустят в регионе в этом году.

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