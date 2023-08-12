Подмосковье 12 августа 2023, 09:00 Водителям напомнили об изменении схемы движения на пересечении Каширского и Володарского шоссе Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья напомнил водителям об изменении схемы движения на пересечении Каширского и Володарского шоссе. Корректировки внесли в прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

На Каширском шоссе организовали выделенную полосу. В часы пик утром на 10 секунд увеличили время поворота с Володарского шоссе в сторону Видного.

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«На участках установлены установили камеры, фиксирующие нарушения правил движения. Администрируется движение по выделенной полосе на Каширском шоссе, на повороте с Каширки на Володарское шоссе, а также поворот с Володарского шоссе в сторону Видного», — уточнили в Минтрансе региона.

За проезд по выделенной полосе предусмотрели штраф 1,5 тысячи рублей.

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