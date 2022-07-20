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    20 июля 2022, 16:33

    Водителям грузовиков напомнили, как получить пропуск на МКАД и дороги Подмосковья

    Ирэна Вороник

    Только с начала текущего года поступило порядка 2,5 тысячи заявлений на получение пропуска проезда по МКАД и региональным дорогам для большегрузов весом от 3,5 тонны. Получить такое разрешение можно на портале региональных госуслуг.

    Водителям грузовиков напомнили, как получить пропуск на МКАД и дороги Подмосковья

    «За первое полугодие из общего числа порядка двух тысяч пропусков выдано грузовому транспорту от 3,5 до 5 тонн для проезда по МКАД, порядка 500 разрешений — на проезд по муниципальным и региональным дорогам. Порядка 20% пропусков получили на транспортировку детских товаров, еще 15% — на перевозку продуктов питания с длительным сроком годности. Реже всего запрашивали разрешение на провоз сантехники, комплектующих для автомобилей и бытовой химии — порядка 5%», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

    Как сообщили в МТДИ, процедура получения такого разрешения максимально упрощена, оно предоставляется на бесплатной основе. Пропуск можно оформить на период до пяти дней, а можно до года. После внесения в реестр пропусков большегрузы могут свободно ездить по территории Подмосковья.

    В прошлом году в правительстве Москвы ввели новое ограничение на проезд грузовиков весом свыше 12 тонн. Однако они не касаются тех, кто уже успел оформить соответствующий пропуск. Поставки пищевых и прочих необходимых для жизнеобеспечения московского региона продуктов осуществляются в штатном режиме.