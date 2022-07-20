Водителям грузовиков напомнили, как получить пропуск на МКАД и дороги Подмосковья

Только с начала текущего года поступило порядка 2,5 тысячи заявлений на получение пропуска проезда по МКАД и региональным дорогам для большегрузов весом от 3,5 тонны. Получить такое разрешение можно на портале региональных госуслуг.

«За первое полугодие из общего числа порядка двух тысяч пропусков выдано грузовому транспорту от 3,5 до 5 тонн для проезда по МКАД, порядка 500 разрешений — на проезд по муниципальным и региональным дорогам. Порядка 20% пропусков получили на транспортировку детских товаров, еще 15% — на перевозку продуктов питания с длительным сроком годности. Реже всего запрашивали разрешение на провоз сантехники, комплектующих для автомобилей и бытовой химии — порядка 5%», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Как сообщили в МТДИ, процедура получения такого разрешения максимально упрощена, оно предоставляется на бесплатной основе. Пропуск можно оформить на период до пяти дней, а можно до года. После внесения в реестр пропусков большегрузы могут свободно ездить по территории Подмосковья.

В прошлом году в правительстве Москвы ввели новое ограничение на проезд грузовиков весом свыше 12 тонн. Однако они не касаются тех, кто уже успел оформить соответствующий пропуск. Поставки пищевых и прочих необходимых для жизнеобеспечения московского региона продуктов осуществляются в штатном режиме.