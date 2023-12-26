26 декабря 2023, 17:51
Водители заплатили за неделю свыше 10 миллионов рублей штрафов по упрощенке в Подмосковье
На прошлой неделе 291 водитель-нарушитель заплатил 10 404 000 рублей штрафов по упрощенной системе. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
По ее словам, за последние семь дней камеры зафиксировали 189 нарушителей. Это водители, не оформившие спецразрешение на перевозку строительного мусора. В итоге сумма штрафов составила более 8,5 миллиона рублей.
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«Пополнить бюджет пришлось и автовладельцам, паркующим свои транспортные средства возле контейнерных площадок, несмотря на запрет — 50 фактов на 202 тысячи рублей зафиксировано на прошлой неделе. „Умные автомобили“ в упрощенном режиме привлекли к ответственности на сумму 1 680 000 рублей тех, кто затянул с отработкой недочетов в содержании, — сообщила Аипова.
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