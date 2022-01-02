Водители в Подмосковье будут платить больше штрафа, если не выдадут билет пассажирам

Закон о повышении штрафов за невыдачу билета в общественном транспорте вступил в силу в Московской области. Теперь с водителей и кондукторов будут взимать не две, а пять тысяч рублей, рассказали в Мособлдуме.

Также в общественном транспорте перевозчики обязаны принимать не только наличные, но и карту «Стрелка» или банковские карты. Если в безналичном проезде пассажиру отказано, он в соответствии с постановлением правительства региона может ехать бесплатно.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении уголовного наказания за повторное нарушение некоторых Правил дорожного движения. Для тех водителей, которые уже имели штрафы за превышение скорости более чем на 60 километров в час или за выезд на встречную полосу, еще одно нарушение может обернуться штрафом в размере от 200 до 300 тысяч рублей или даже лишением свободы на срок до двух лет.

Стоит отметить, что к уголовной ответственности нельзя привлечь тех водителей, нарушения со стороны которых были зафиксированы только автоматическими камерами.