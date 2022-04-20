Более 110 водителей устроились в «Мострансавто» по программе «Приведи друга»

Программа «Приведи друга» помогла привлечь 111 водителей в «Мострансавто» с начала года. Выйти на маршруты разрешают только после обучения и необходимых стажировок.

В основе программы — стимулирующие выплаты. За каждого кандидата, успешно прошедшего испытательный срок длиной три месяца, сотрудник, который порекомендовал его, получит 10 тысяч рублей.

Возраст кандидатов — от 21 года. Водительский опыт — более двух лет. Обязательно наличие необходимой категории прав.

Компания предоставляет бесплатное обучение, но с условием трудоустройства не менее чем на год. Во время учебы кандидат получает стипендию.

Подать заявку можно по номеру 8 (495) 419-17-95 или на почте rabota@gupmta.ru.

В Минтрансе региона отметили, что работа в «Мострансавто» подразумевает официальное трудоустройство, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, сезонную униформу и льготы.

Ранее стало известно, что компания «Мострансавто» приняла потерявших работу сотрудников аэропорта Шереметьево.