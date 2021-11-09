Водители Подмосковья смогут выиграть новые шины за утилизацию старых до 1 декабря

Акцию по сдаче шин на переработку продлили до 1 декабря в Подмосковье. Жители смогут принести на одну из площадок «Мегабак» старые покрышки, сделать фото с ними и получить шанс выиграть новые.

В Министерстве ЖКХ Подмосковья подчеркнули, что синоптики прогнозируют снег и минусовую температуру воздуха. Пришло время сменить резину.

«Зимний сезон близко. Автолюбителям стоит заблаговременно позаботиться о безопасности движения», — сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Чтобы жители смогли не только помочь экологии, сдав шины на переработку, а еще и поучаствовать в розыгрыше приза, акцию продлили до 1 декабря.

Важно поддерживать экологию Подмосковья, и поэтому шины стоит отправить на специальные площадки Антон Велиховский.

Такая акция оказалась популярной среди жителей. Они активно приносят старые покрышки и выкладывают фотографии с ними в Instagram. Адреса площадок приема шин можно посмотреть на сайте мегабак.рф.

Как принять участие в розыгрыше?

Для начала нужно привезти старые шины на одну из площадок «Мегабак», в пункты переработчиков «Орис Пром», «Чеховский регенеративный завод» или «Дмитровский РТИ».

Второй шаг — сделать фото со старыми шинами и разместить в Instagram с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Затем потребуется поместить шины в специальные контейнеры и ждать результатов розыгрыша.

Мы даем возможность не только утилизировать покрышки, но и выиграть сертификат на новые шины для своего автомобиля Антон Велиховский.

Министерство ЖКХ Подмосковья выберет самый интересный и креативный снимок, а его автор получит сертификат на новые шины.