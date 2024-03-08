Подмосковье 08 марта 2024, 18:05 Водители мусоровозов поздравили жительниц Подмосковья с 8 Марта акцией «Вместо слов» ЭкоЛайн

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Акцию «Вместо слов» провели водители мусоровозов в Международный женский день. Работники регионального оператора по обращению с отходами дарили женщинам цветы и подарки.

Мусоровозы с корзинами, полными конфет для прекрасных дам, останавливались у контейнерных площадок в Раменском, Люберцах, Егорьевске и Солнечногорске.

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Как рассказали в Министерстве ЖКХ Московской области, акцию придумали сами водители, а руководство регоператоров с удовольствием поддержало своих сотрудников.

Водители тяжелых грузовых машин 8 марта поздравили всех жительниц Подмосковья с праздником и пожелали им всегда оставаться такими же красивыми и почаще улыбаться.

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