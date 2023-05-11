Подмосковье 11 мая 2023, 11:15 Водители «Мострансавто» выступят на Международном конкурсе профессионального мастерства

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Водители «Мострансавто» примут участие в XXV Международном конкурсе профессионального мастерства, который пройдет в Санкт-Петербурге 18 и 19 мая. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Конкурс организован в рамках IV Международного транспортного фестиваля SPbTransportFest. «Мострансавто» будут представлять сотрудники МАП № 1 в Люберцах Юрий Лысов и Алексей Стрельников, а также водитель из МАП № 5 в Подольске Иван Черников. Общий стаж представителей Подмосковья превышает 70 лет.

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Конкурсная программа будет состоять из трех этапов: проверки знаний ПДД на время, скоростного маневрирования и фигурного вождения. Победителям и призерам вручат награды и памятные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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