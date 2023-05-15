Подмосковье 15 мая 2023, 18:19 Водители «Мострансавто» начали подготовку к конкурсу профмастерства АО "Мострансавто"

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Водители «Мострансавто», участвующие в международном конкурсе профмастерства, приступили к тренировкам. Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге 18 и 19 мая. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Тренировочные трассы установили на территории МАП № 5 в Подольске. Сам конкурс будет состоять из трех этапов: проверки знаний ПДД, скоростного маневрирования и фигурного вождения.

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Конкурс пройдет в рамках IV международного транспортного фестиваля SPbTransportFest.

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