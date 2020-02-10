Водители Балашихи признались в любви городу необычным флешмобом

В преддверии Дня всех влюбленных водители Балашихи устроили автофлешмоб. Более 60 машин выстроились в огромное сердце, пронзенное стрелой.

Для Дениса Буковского выстраивать машины в фигуры не впервой. С Новым годом и Рождеством уже поздравляли, а вот в любви городу еще не признавались.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы решили порадовать себя, жителей города. Мы хотим признаться нашему городу в любви, пожелать ему процветания», — рассказал соорганизатор автофлешмоба Денис Буковский.

Источник фото: телеканал «360»

На парковке торгового центра более 60 машин медленно выстроились в огромное сердце. Схему расстановки автомобилей рассчитали заранее на компьютере. Организаторы говорят, что тут важен каждый миллиметр. А еще такие флешмобы — отличный способ проверить свои навыки вождения и умение парковаться.

Участников собрали через социальные сети. Огромное сердце из автомобилей выстраивали полтора часа. Водители уверены, что признание в любви, тем более такое оригинальное, никогда не бывает лишним.