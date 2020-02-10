Водители Балашихи признались в любви городу необычным флешмобом
Для Дениса Буковского выстраивать машины в фигуры не впервой. С Новым годом и Рождеством уже поздравляли, а вот в любви городу еще не признавались.
«Мы решили порадовать себя, жителей города. Мы хотим признаться нашему городу в любви, пожелать ему процветания», — рассказал соорганизатор автофлешмоба Денис Буковский.
На парковке торгового центра более 60 машин медленно выстроились в огромное сердце. Схему расстановки автомобилей рассчитали заранее на компьютере. Организаторы говорят, что тут важен каждый миллиметр. А еще такие флешмобы — отличный способ проверить свои навыки вождения и умение парковаться.
Участников собрали через социальные сети. Огромное сердце из автомобилей выстраивали полтора часа. Водители уверены, что признание в любви, тем более такое оригинальное, никогда не бывает лишним.