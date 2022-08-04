Водители автобусов помогли бульдогу Яше вернуться к хозяину в Подмосковье

Сотрудники «Мострансавто» из МАП № 5 в городе Подольске вернули пропавшую собаку хозяину, который места себе не находил от переживаний. Французский бульдог по кличке Яша убежал на прогулке и случайно запрыгнул в закрывающиеся двери автобуса.

Водитель уже закончил смену и ехал в парк. Он даже не заметил, что в салоне у него зайцем едет четвероногий пассажир — пес не издавал ни звука.

«Сотрудники обнаружили собаку, когда автобус уже был в филиале. Было понятно, что животное домашнее. Из многих озвученных кличек пес стал отзываться на Фила, поэтому он был у нас Филом, пока мы искали хозяев», — рассказали в «Мострансавто».

К счастью, на ошейнике бульдога оказался адресник с номером телефона. Транспортники позвонили владельцу, объяснили, где находится потеряшка. Оказалось, что зовут его Яшей.

Пока хозяин ехал, работники филиала присматривали за собакой, налили ему воды и угостили вкусняшками. Все это время пес провел в диспетчерской, где были рады такому милому неожиданному гостю. Затем беглеца вернули владельцу и Яша-Фил поехал домой.

В «Мострансавто» напомнили владельцам собак, что перевозить питомцев в автобусах предприятия можно. На руках хозяина или в составе ручной клади бесплатно могут путешествовать карликовые породы собак. Также правом бесплатного проезда обладают собаки-поводыри. При посадке в автобус на животном должны быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. Других питомцев — в том числе птиц и рептилий — необходимо перевозить в клетках, сумках-переносках или контейнерах. Собак средних и крупных пород необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке. Проезд таких животных оплачивается дополнительно, согласно тарифу на провоз ручной клади.