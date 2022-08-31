Водители автобусов Подмосковья прошли инструктаж перед 1 сентября

Более 8000 водителей «Мострансавто» прошли инструктаж по правилам оплаты проезда ученической картой «Стрелка». Им еще раз напомнили о категорическом запрете высаживать детей из автобусов.

Если ребенок не может приобрести билет, его отвезут до нужной остановки, а если на маршруте в это время работают контролирующие органы, водитель предупредит их о том, что в салоне находится школьник без билета. Запрет на высадку детей действует в «Мострансавто» с 2017 года.

«Федеральный закон не предоставляет права бесплатного проезда для детей до 16 лет, но устанавливает запрет на его принудительную высадку, если ребенок едет без сопровождения взрослого», — уточнили в «Мострансавто».

В Подмосковье по ученической карте «Стрелка» школьники и студенты оплачивают первые 35 поездок со скидкой 50% от действующего тарифа, а с 36-й поездки скидка составляет 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возможность льготного проезда.

Несколько дней назад Подмосковье получило 110 современных автобусов — их передали в «Мострансавто». Большую часть предоставили Подольску, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев. Вместе с тем автобусы выйдут на линии в Химках, Люберцах, Одинцове и Красногорске.