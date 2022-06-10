Водителей в Подмосковье проверят на трезвость в выходные

В предстоящие выходные, 11–13 июня, в Московской области Госавтоинспекция будет проводить массовые рейды. Водителей будут проверять на трезвость за рулем.

Применяться будет метод так называемой массовой проверки. На дорогах создадут специальные коридоры, которые обозначат сигнальными конусами. На этом участке за короткое время будут проверять максимальное количество водителей. Потом конусы переместят и начнут новую проверку.

Сначала инспекторы визуально оценят, не пьяный ли водитель. Если закрадутся подозрения, человека могут отправить на медицинское освидетельствование. Если опьянения не будет, то водителя сразу же отпустят.

В подмосковной Госавтоинспекции отмечают, что с начала года в регионе было зарегистрировано 121 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в которых 37 человек погибли и 172 получили ранения различной степени тяжести. Водителей и пешеходов призывают быть бдительными, поскольку в выходные обычно возрастает количество аварий с тяжелыми последствиями.

Ранее стало известно, что Центр помощи при ДТП в Королеве за год проконсультировал участников более чем 4500 дорожных аварий без пострадавших, это девять тысяч человек.