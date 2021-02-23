Водителей Серпухова попросили убрать машины, чтобы спецтехника смогла расчистить дороги

В Серпухове продолжается расчистка дорог от снега. В связи с этим администрация города попросила владельцев машин вовремя убирать припаркованный транспорт, чтобы не тормозить работу дорожных служб.

На сайте местной администрации заранее публикуют списки улиц, которые будет расчищать спецтехника. Во вторник, 23 февраля, уборку снега грейдером проведут на улицах Форсса, Народного Ополчения, Калинина, Кожевенной, Энгельса, в Клубном переулке. Также в первой половине дня будет вывезен снег с улиц Ногина и Фирсова.

Сотрудники дорожных служб очистят и обработают антигололедной смесью дороги в сельских поселениях Васильевском, Дашковском, Данковском и Липицком.

«Уважаемые автомобилисты! По возможности воздержитесь от поездок на личном транспорте и не оставляйте машины на обочинах», — сообщили в пресс-службе.

По вопросам содержания территорий зимой можно написать в WhatsApp по номеру: 8 (925) 979-20-37.

Накануне в Подмосковье за сутки от снега очистили 18 тысяч километров дорог. Дорожные и коммунальные службы по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжают работу по уборке дорог и территорий в усиленном режиме.