Водителей проверили на алкоголь в Солнечногорске

На Пятницком шоссе сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по выявлению пьяных водителей. В профилактической акции приняли участие более десяти полицейских.

Выходной день, 17-й километр Пятницкого шоссе. Сотрудники ГИБДД выбрали именно это место для серьезных разговоров с водителями. Напоминают простые истины: садиться пьяным за руль — нельзя. Проще предотвратить, чем потом разгребать последствия.

«То, что вы видите — массовая проверка. Почти каждая машина, которая сейчас проезжает мимо нас, останавливается», — говорит заместитель начальника ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Солнечногорск Сергей Стрельцов.

Проверка документов занимает 30 секунд, затем водитель может ехать дальше. Если он, конечно, во вменяемом состоянии. А вот если полицейские заподозрят неладное, то владельцев авто ждет процедура медицинского освидетельствования. За вождение в нетрезвом виде — административный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение прав или уголовное наказание. Быть бдительными инспекторы призывают и случайных очевидцев. Всех, кто заметит неадекватных людей за рулем, просят сообщать об этом в экстренные службы.