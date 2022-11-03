Водителей призвали к внимательности на загруженных в ноябрьские праздники дорогах Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 13:04 Водителей призвали к внимательности на загруженных в ноябрьские праздники дорогах Подмосковья Unsplash

Читать 360tv в

По данным Минтранса Подмосковья, в праздничные дни количество машин на дорогах области увеличивается на треть, поэтому риск ДТП более высокий. Водителей призвали усилить бдительность за рулем.

«Призываю всех исключить вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой жизни для окружающих. Соблюдайте скоростной режим, не выезжайте на летней резине, держите дистанцию и уважайте всех участников движения», — обратился к автолюбителям министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Реклама

Пешеходам рекомендовали быть особенно внимательными на загруженных парковках, где часто происходят наезды на детей, а по вечерам обязательно надевать одежду со светоотражающими элементами.

Реклама

На всех дорогах Подмосковья в праздничные дни будут проводиться рейды Госавтоинспекции. За порядком проследят и 1,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации.