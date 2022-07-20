Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за усиления ветра и дождя

Ветер в Подмосковье может усилиться до 17 метров в секунду 20 июля. Вместе с тем в регионе продолжается дождь.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья водителей предупредили, что местами осадки могут быть обильнее.

«До конца недели в регионе возможен небольшой дождь, порывы ветра — 11-20 метров в секунду», — отметили в Минтрансе.

Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима на дорогах. Пешеходам посоветовали носить световозвращающие элементы в темное время суток.

Не стойте и не паркуйте транспорт у шатких конструкций и под деревьями Минтранс Подмосковья.

Автомобилистам посоветовали неукоснительно соблюдать правила, не превышать скорость и не маневрировать на дорогах.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила москвичей о дождях 20 июля.