facebook_pixel
    20 июля 2022, 10:09

    Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за усиления ветра и дождя

    Анастасия Аброськина

    Ветер в Подмосковье может усилиться до 17 метров в секунду 20 июля. Вместе с тем в регионе продолжается дождь.

    Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за усиления ветра и дождя | Изображение 1

    В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья водителей предупредили, что местами осадки могут быть обильнее.

    «До конца недели в регионе возможен небольшой дождь, порывы ветра — 11-20 метров в секунду», — отметили в Минтрансе.

    Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима на дорогах. Пешеходам посоветовали носить световозвращающие элементы в темное время суток.

    Не стойте и не паркуйте транспорт у шатких конструкций и под деревьями

    Минтранс Подмосковья.

    Автомобилистам посоветовали неукоснительно соблюдать правила, не превышать скорость и не маневрировать на дорогах.

    Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила москвичей о дождях 20 июля.