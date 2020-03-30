Нарушителей на подмосковных дорогах стало больше за последнюю неделю. Водителей призвали быть осторожнее

На подмосковных дорогах в два раза увеличилось количество нарушений правил дорожного движения за последнюю неделю. Всего зарегистрировали 680 тысяч случаев. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона связывает рост с увеличением трафика — многие москвичи поехали на дачу.

«В Московской области за последнюю неделю число автомобилей выросло на 18%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года трафик увеличился в 1,5 раза. При этом в воскресенье зафиксировано снижение количества транспортных средств. Из-за массового наплыва дачников количество нарушений выросло более чем в два раза, при этом ежедневно комплексы фиксируют более 100 тысяч нарушений», — отметил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

Он добавил, что самое большое количество нарушений за все годы работы системы фотовидеофиксации зафиксировали 28 марта.

Почти на 60% возросло количество ДТП за неделю с 23 по 29 марта. Самый частый вид аварий с тяжелыми последствиями — столкновения. Они составляют 55% от общего числа ДТП. Причина в том, что водители не учитывают короткий световой день и не снижают скорость. Сейчас стиль вождения, по данным Минтранса Подмосковья, соответствует летнему.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает водителей быть осторожнее и не нарушать правила дорожного движения. Ведомство напомнило, что на дорогах работает 1,5 тысячи комплексов фотовидеофиксации.