Подмосковье 15 июня 2023, 14:23 Водителей предупредили об аномальной жаре в Подмосковье в пятницу и субботу

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В пятницу и субботу в Московской области прогнозируют жаркую погоду. Температура поднимется до +30 градусов. В воскресенье будет чуть ниже — до +28 градусов. Минтранс Подмосковья призвал водителей не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия.

«В активные солнечные часы рекомендуем по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Помните, что влияние жары на организм похоже на действие алкоголя — скорость реакции и концентрация внимания снижаются, что может привести к дорожным авариям», — уточнили в ведомстве.

Если поездка на машине в жаркую погоду необходима, следует надеть свободную и светлую одежду и взять в салон воду. Парковаться нужно в тени. Лучше накрыть автомобиль чехлом или светоотражающими экранами. Оставлять в машине детей или животных в жару опасно.

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