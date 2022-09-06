Водителей предупредили о заморозках и дожде в Подмосковье | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 18:45)

Водителей предупредили о заморозках и дожде в Подмосковье

Минтранс Подмосковья предупредил водителей о заморозках

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Синоптики прогнозируют резкие перепады температур в Московской области. В некоторых округах ожидаются заморозки.

В Подмосковье в связи с резким перепадом температур синоптики предупреждают о небольших ночных заморозках в некоторых округах. До конца недели местами ожидаются небольшие дожди, ветер до 11 метров в секунду.

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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД. Ведомство обратилось в автолюбителям с просьбой строго следовать дорожным знакам, соблюдать установленный скоростной режим, снижать скорость в местах притяжения пешеходов — у образовательных и медицинских учреждений, остановок общественного транспорта, торговых центров.

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Кроме того, водителям необходимо обеспечить хорошую видимость автомобиля в любых погодных условиях: важно соблюдать все требования ПДД относительно включенного света фар. В дневное время суток обязательно всегда включать ближний свет фар.

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