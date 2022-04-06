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    06 апреля 2022, 11:34

    Водителям сообщили о возможном затруднении движения в Чехове и Серпухове ночью 7 апреля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Затруднение движения может образоваться на дорогах в Чехове и Серпухове ночью 7 апреля. Об этом водителей предупредили в Минтрансе Подмосковья.

    Водителям сообщили о возможном затруднении движения в Чехове и Серпухове ночью 7 апреля | Изображение 1

    В министерстве уточнили, что с 0:00 до 05:00 по Московскому, Старосимферопольскому и Борисовскому шоссе проедет автопоезд.

    Он протянется примерно на 100 метров. Это может привести к временному затруднению движения.

    Пожалуйста, заранее планируйте поездки и при необходимости маршрут объезда

    Минтранс Подмосковья.

    Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили, что ограничения по движению грузовиков ввели на Володарском шоссе до 20 мая 2023 года.

    Они действуют с 6:00 до 22:00. Следить за соблюдением новых правил будут видеокамеры.