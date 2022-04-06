06 апреля 2022, 11:34
Водителям сообщили о возможном затруднении движения в Чехове и Серпухове ночью 7 апреля
Затруднение движения может образоваться на дорогах в Чехове и Серпухове ночью 7 апреля. Об этом водителей предупредили в Минтрансе Подмосковья.
В министерстве уточнили, что с 0:00 до 05:00 по Московскому, Старосимферопольскому и Борисовскому шоссе проедет автопоезд.
Он протянется примерно на 100 метров. Это может привести к временному затруднению движения.
Пожалуйста, заранее планируйте поездки и при необходимости маршрут объезда
Минтранс Подмосковья.
Ранее в Минтрансе Подмосковья сообщили, что ограничения по движению грузовиков ввели на Володарском шоссе до 20 мая 2023 года.
Они действуют с 6:00 до 22:00. Следить за соблюдением новых правил будут видеокамеры.