Подмосковье 21 ноября 2022, 14:58 Водителей предупредили о возможной гололедице на дорогах Подмосковья 22 ноября

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Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможной гололедице из-за снега и ледяного дождя 22 ноября. В этот день дороги обработают около 500 единиц техники, в первую очередь — на опасных участках и местах с интенсивным движением.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что ситуацию на дорогах мониторят круглосуточно, на дежурстве находится около 500 машин.

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«Призываю автомобилистов быть предельно внимательными, не спешить, не совершать резких манёвров и соблюдать требования дорожных знаков — на дорогах может быть гололедица, в связи с чем возможен рост числа ДТП», — сказал он.

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Из-за ледяного дождя коркой покрываются дороги, провода и деревья, поэтому важно минимизировать поездки на автомобилях и внимательно соблюдать ПДД.

В министерстве напомнили, что этой зимой за содержанием дорог будут следить 4,4 тысячи единиц техники, а для обработки подготовили 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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