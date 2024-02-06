Подмосковье 06 февраля 2024, 13:06 Водителей предупредили о снегопаде и метели с ухудшением видимости до 500 метров в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Сильные снегопады придут в Подмосковье в эту среду. По прогнозам синоптиков, в этот день выпадет около четверти от месячной нормы осадков. Автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и минимизировать поездки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в эту среду возможна метель с ухудшением видимости до 500 метров. Водителей призвали быть аккуратными, соблюдать дистанцию и не отвлекаться во время движения.

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Пешеходам посоветовали носить световозвращатели в вечернее время и переходить дорогу только на переходе.

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