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    15 декабря 2021, 12:08

    Водителей Подмосковья предупредили о перепадах температур и похолодании до -10 градусов

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    «Желтый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы. Ночью в очистке дорог задействовали более 1,4 тысячи машин. Сейчас работы продолжаются.

    Водителей Подмосковья предупредили о перепадах температур и похолодании до -10 градусов | Изображение 1

    Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что задача — обеспечить бесперебойное движение на дорогах.

    На этой неделе ожидается изменчивая погода с перепадами температур и похолоданием до -10 градусов

    Алексей Гержик.

    По его словам, дорожные службы Московской области готовы. За транспортной ситуацией они следят круглосуточно. Сейчас к уборке снега и обработке дорог ото льда задействовали более 1,1 тысячи машин и более 1,3 тысячи рабочих.

    В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что «желтый» уровень погодной опасности действует до 23:00 завтрашнего дня.