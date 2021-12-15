Водителей Подмосковья предупредили о перепадах температур и похолодании до -10 градусов

«Желтый» уровень опасности продлили в Подмосковье из-за гололедицы. Ночью в очистке дорог задействовали более 1,4 тысячи машин. Сейчас работы продолжаются.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что задача — обеспечить бесперебойное движение на дорогах.

На этой неделе ожидается изменчивая погода с перепадами температур и похолоданием до -10 градусов Алексей Гержик.

По его словам, дорожные службы Московской области готовы. За транспортной ситуацией они следят круглосуточно. Сейчас к уборке снега и обработке дорог ото льда задействовали более 1,1 тысячи машин и более 1,3 тысячи рабочих.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что «желтый» уровень погодной опасности действует до 23:00 завтрашнего дня.