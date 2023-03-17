Подмосковье 17 марта 2023, 17:22 Водителей предупредили о ночных заморозках в Подмосковье в выходные Минтранс Подмосковья

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Температура воздуха в некоторых округах Подмосковья опустится в выходные до −10 градусов. Днем она будет подниматься до +4…+5 градусов. В связи с перепадами жителей призвали соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Минтранс региона рекомендует водителям не терять бдительность на дорогах — местами на них образуется гололедица. Важно быть аккуратным, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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