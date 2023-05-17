Подмосковье 17 мая 2023, 17:15 Водителей предупредили о кратковременных дождях в четверг и пятницу в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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В четверг и пятницу синоптики прогнозируют кратковременные дожди и жару до +25 градусов. Минтранс Подмосковья призвал водителей не терять бдительность во время резкой смены погоды.

«Мокрая дорога требует концентрации, нужно в первую очередь обеспечить себе и другим хорошую видимость — включите фары, чтобы сделать автомобиль заметнее. Не ограничивайтесь дневными ходовыми огнями, включите ближний свет. А при недостаточной видимости можно включить противотуманки», — добавили в ведомстве.

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Также следует не забывать про соблюдение дистанции. На мокрой дороге ее нужно увеличить вдвое. Во время дождя обязательно следует включить дворники.

На скорости нельзя резко съезжать на обочину. В противном случае машину может занести в кювет. Остановку можно сделать на АЗС или предусмотренных для этого местах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье продолжаются ремонтные работы дорог. Главы городских округов должны обращать на этот вопрос пристальное внимание, уточнил глава региона.

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