Подмосковье 22 ноября 2022, 12:24 Водителей предупредили о гололедице и усилении ветра в Подмосковье Unsplash

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Минтранс Подмосковья призвал неопытных водителей не пользоваться автомобилем 22 ноября. Из-за обильных осадков движение на дорогах региона может быть затруднено.

Во вторник в Подмосковье и Москве наблюдаются осадки в виде мокрого снега, а местами и ледяного дождя. Ситуация на дорогах усложнилась и может приводить к авариям. В региональном Минтрансе призывают молодых водителей отказаться от поездок на личном транспорте.

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На дорогах возможен гололед, мокрый снег. К вечеру может значительно усилиться ветер, так что парковаться под деревьями и шаткими конструкциями также не рекомендуется.

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Если оставить автомобиль никак не получается, на дороге нужно быть предельно внимательным и не совершать резких маневров. Тормозить надо плавно, а от других машин держаться подальше. Перед пешеходным переходом придется сбрасывать скорость до минимума заранее.

Службы Подмосковья готовы принимать меры для безопасного проезда транспорта. На дороги уже вышла снегоуборочная техника.

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