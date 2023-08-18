Подмосковье 18 августа 2023, 15:58 Водителей предупредили о дожде и усилении ветра в Подмосковье вечером 18 августа Минтранс Подмосковья

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В Подмосковье 18 августа ожидают кратковременный дождь, местами ливень с грозой и сильные порывы ветра. Такая погода сохранится до утра субботы. Водителей призвали быть осторожными и соблюдать ПДД.

В Минтрансе Подмосковья посоветовали не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. В связи с погодой стоит воздержаться от резких маневров и быть особо аккуратными в местах притяжения пешеходов.

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Жителям советуют надевать световозвращатели и быть внимательными во время перехода проезжей части.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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