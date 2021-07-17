Водителей Подольска проверят на трезвость в эти выходные

В Подольске в эти выходные сотрудники ГИБДД проверят водителей на трезвость. Информация об этом появилась в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в социальной сети «ВКонтакте».

«Госавтоинспекция Подольска информирует, что в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей в предстоящие выходные 17–18 июля проведут профмероприятия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что информацию об управлении машиной водителем, находящимся в состоянии опьянения, неравнодушные могут сообщить в дежурную часть по телефонам: 8 (496) 768-16-15 и 8 (496) 754-66-38.

Смертность на дорогах Чехова снизилась в четыре раза, а аварийность — в два благодаря работе ГИБДД. Безопасность водителей и пешеходов — не только соблюдение ПДД, но и качественные дороги, работающие светофоры и обустроенные прилегающие территории. За последний год в Чехове установили 29 «лежачих полицейских». Светофоры на территориях, где движение особенно оживленное, сделали регулируемыми. Кроме того, на этот год запланирован ремонт еще 70 автомобильных дорог общего пользования.