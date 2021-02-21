Водителей Подмосковья призвали временно пересесть на общественный транспорт

Автомобилистов Московской области призвали пересесть с личного транспорта на общественный. Предупреждение подготовили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

На западе Подмосковья идет небольшой снег, облачно. Синоптики прогнозируют усиление снегопада к вечеру воскресенья, 21 февраля.

Столбики термометра показывают -8 градусов, к ночи похолодает до -11. Дует слабый ветер.

«На данный момент, по данным „Яндекс.Пробки“, — один балл. В области движение затруднено на Новорязанском шоссе и Октябрьском проспекте», — говорится в сообщении.

Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения. По возможности лучше оставить свои машины и воспользоваться общественным транспортом.

А в Москве 21 февраля ожидается кратковременный снег, метель вечером и до -7 градусов. Это связано с прохождением теплого циклона в столичном регионе. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 749 миллиметров ртутного столба.

Потепление в центре европейской части России придет в конце февраля. Изменения почувствуются уже к концу следующей недели.