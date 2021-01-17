Водителей Подмосковья призвали подготовиться к сильным морозам

«В случае возникновения нештатных ситуаций обращайтесь по номеру 112», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ночь на 18 января в Московском регионе может стать самой холодной с начала зимы. В Подмосковье температура опустится до −27 градусов, а местами — до −30 градусов.

Почти так же холодно будет и днем 18 января: температура составит −20…−23 градусов.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус пообещал жителям московского региона потепление в конце следующей недели. К четвергу температурный фон превысит норму. В Москве днем будет −1…−3, в области — 0…−5.

С начала января в Москве выпало 56 миллиметров осадков, то есть 133% от нормы, среднемесячная температура стала на 0,3 градуса ниже нормы. Высота сугробов в Москве увеличилась до 40 сантиметров.