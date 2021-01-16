Водителей Подмосковья призвали отказаться от личного транспорта в непогоду

Снегопад начался в ночь на 16 января и усилился днем. За сутки ожидается четыре-восемь сантиметров осадков. Также синоптики прогнозируют сильный ветер, который будет дуть со скоростью до 14 метров в секунду. Столбик термометра может опуститься до −21 градуса.

Минтранс Подмосковья призвал автомобилистов как можно реже садиться за руль авто из-за ухудшения погодных условий. Если все же не удастся пересесть на общественный транспорт, необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными, не оставлять машину под рекламными конструкциями и деревьям.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения, деревья и линии электропередачи. Ждать общественный транспорт нужно только на остановках, а переходить дорогу в зонах пешеходных переходов. Также горожанам напомнили про световозвращатели.

В столице снегопады идут третьи сутки. За последние сутки в московском регионе выпало 20% месячной нормы осадков. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в режим усиленной работы. Всего более 20 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы днем 16 января из-за сильного снегопада.

Температуру в системе отопления домов столицы подняли до максимального уровня — 130 градусов — из-за сильных морозов.