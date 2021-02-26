Водителей Подмосковья призвали очистить машины от снега. Может появиться ледяная корка

В Подмосковье водителям посоветовали убрать снег с машин, сделав это в ближайшее время. Позднее с этим могут возникнуть проблемы из-за осадков и резких перепадов температур. Возможно образование ледяной корки.

Это отметили в подмосковном Минтрансе. Вместе с тем жителей предупредили о гололедице, мокром снеге и порывах ветра до 15 метров в секунду 26 февраля.

Будет облачно, а температура воздуха поднимется до +5 градусов. В последние дни февраля ожидается гололед с ледяным дождем.

Для обеспечения безопасного и комфортного движения в уборке и очистке дорог, дворов и общественных зон сегодня задействовали 3,1 тысячи машин и 8,4 тысячи рабочих Минтранс Подмосковья.

Жителям региона объяснили, что из-за потепления верхние слои снега сначала будут таять, а потом подмерзать.

«Водителям, которые еще не очистили свои автомобили от снега, стоит сделать это в ближайшие дни, иначе после это может быть проблематично. В связи с перепадами температур и осадками на поверхностях может образоваться ледяная корка», — отметили в Минтрансе Подмосковья.