Водителей Подмосковья призвали к осторожности из-за порывов ветра и гололедицы
Около восьми сантиметров снега выпало в Подмосковье за минувшие выходные. Сейчас в уборке задействовали более 1,1 тысячи машин и 1,4 тысячи рабочих. Водителям напомнили о действующем предупреждении из-за гололедицы.
Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что первостепенное внимание уделяют интенсивным дорогам и подъездам к больницам, школам, детским садам.
В первую очередь обработку ото льда ведем на вылетных магистралях, подъездных дорогах к социальной инфраструктуре
Также первоочередное внимание во время уборки получают маршруты общественного транспорта, подходы к вокзалам и железнодорожным станциям.
В понедельник, 27 декабря, в Московской области будет идти небольшой снег, а порывы ветра достигнут 11 метров в секунду. Днем температура воздуха будет варьироваться от -10 до -8 градусов, а ночью опустится до -13.
За транспортной ситуацией круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными. Их попросили не парковать свои машины на обочинах и проезжей части, чтобы не затруднять расчистку дорог.