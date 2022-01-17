Водителей Подмосковья призвали быть внимательными из-за метели и наледи

Почти две тысячи машин задействовали в расчистке дорог Подмосковья от снега. Водителей предупредили об аномально теплой погоде с ветром, снегом, метелью и сильной наледью в начале этой недели.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик подчеркнул, что все дорожные службы работают в усиленном режиме.

По прогнозам синоптиков, в начале недели в регионе ожидается аномально теплая погода, которая будет сопровождаться ветром, снегом, метелью и гололедицей Алексей Гержик.

В Подмосковье продолжает действовать «желтый» уровень опасности из-за гололедицы и порывов ветра, достигающих 17 метров в секунду.

К среде синоптики прогнозируют снижение температуры до -10 градусов. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят в дежурной службе. В Минтрансе водителей и пешеходов призвали быть внимательными.