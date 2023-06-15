Подмосковье 15 июня 2023, 18:52 Водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах во время факельной эстафеты 16-19 июня

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С 16 по 19 июня в Шатуре, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Электростали и Сергиевом Посаде пройдет факельная эстафета «Бег Гармонии». Во время забега водителей Московской области попросили быть внимательными на дорогах.

Эстафету будет сопровождать Госавтоинспекция. Участники побегут по правому краю проезжей части.

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«В населенных пунктах все участники эстафеты бегут в три-четыре колонны за автотранспортом Госавтоинспекции, строй также замыкает сопровождающая машина. Также между населенными пунктами участники бегут непосредственно перед автотранспортом Госавтоинспекции по правому краю проезжей части автодорог», — предупредили в Минтрансе Подмосковья.

Если спецтранспорт будет отсутствовать, то участники могут бежать по обочине левой стороны навстречу идущему транспорту.

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