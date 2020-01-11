Водителей Подмосковья призвали быть внимательными на дорогах из-за снегопада и гололеда
Снегопад обрушился на регион в субботу. Из-за этого в Подмосковье объявили экстренное предупреждение. Сильный снег и гололед ожидаются до вечера субботы.
По сообщению пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, водителям следует обращать внимание на знаки, соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности, в непогоду лучше не пользоваться личным автотранспортом.
Также и пешеходам в период снегопадов стоит быть предельно внимательными: не стоит переходить дорогу в неположенных местах, в темное время суток убедиться, что на одежде присутствуют светоотражающие элементы, а ожидать общественный транспорт следует на остановках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил коммунальным службам региона активнее заниматься уборкой снега. Он также призвал водителей соблюдать правила дорожного движения.