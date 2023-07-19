Подмосковье 19 июля 2023, 15:50 Водителей Подмосковья предупредили об осадках и ветре до конца недели Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья призвал водителей быть бдительнее на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозам синоптиков, осадки и ветер сохранятся в регионе до конца недели.

Водителей просят соблюдать ПДД, быть предельно внимательными на дорогах и снижать скорость перед поворотами. Выполнять обгон следует только убедившись в полной безопасности маневра. В такую погоду автовладельцам не рекомендуют парковаться у шатких конструкций и под деревьями.

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Пешеходов призывают переходить проезжую часть только в установленных местах, а вечером надевать световозвращатели на одежду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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