Подмосковье 27 июля 2023, 14:30 Водителей Подмосковья предупредили об изменении движения на Лобненском шоссе 29–30 июля Фото Минтранса Подмосковья

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С 16:00 29 июля до 07:00 30 июля изменится схема движения на Лобненском шоссе из-за реконструкции. В зоне проведения работ его перекроют, из-за чего в аэропорт Шереметьево можно будет попасть только со стороны Ленинградского шоссе, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Специалисты будут устанавливать металлический пролет надземного пешеходного перехода в районе Промышленной улицы.

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«Подъезд транспортных средств к терминалам В и С аэропорта „Шереметьево“ будет осуществляться со стороны Ленинградского шоссе. Для въезда и выезда из города Лобни водители смогут воспользоваться объездным маршрутом через автодорогу „Ликино — Лунево — Носово“», — уточнили в ведомстве.

Реконструкцию Лобненского шоссе планируют закончить в конце этого года. Проект позволить увеличить пропускную способность дороги и сократить время в пути из Лобни до аэропорта и обратно на полчаса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение проводить работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе качественно и в установленные сроки.

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