Водителей Подмосковья предупредили об аквапланировании в плохую погоду

В Подмосковье выпала месячная норма осадков, поэтому автолюбителям сейчас нужно быть очень аккуратными и ни при каких обстоятельствах не превышать скорость. Об этом предупреждает пресс-служба минтранса Подмосковья.

Водителям стоит помнить, что при высокой скорости на мокрой дороге может возникнуть аквапланирование. При этом эффекте колеса практически теряют сцепление с проезжей частью и «всплывают». Критическая скорость появления аквапланирования в пределах 70—100 км/ч.

В такой ситуации важен выбор оптимальной скорости движения и оценка дорожной ситуации.

А что делать, если автомобиль «споткнулся» и поплыл? Не крутить руль и резко не тормозить. Лучше отпустить педаль газа без изменения положения руля, не совершать резких движений.

Рекомендуется не въезжать на мокрые участки на слишком большой скорости и не пытаться резко рулить или тормозить, когда одна из сторон автомобиля находится «на воде».

Пешеходам важно надевать вечером световозвращатели, они помогают водителям видеть людей на дороге.