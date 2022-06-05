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    05 июня 2022, 20:05

    Водителей Подмосковья предупредили об аквапланировании в плохую погоду

    Анастасия Борискова

    В Подмосковье выпала месячная норма осадков, поэтому автолюбителям сейчас нужно быть очень аккуратными и ни при каких обстоятельствах не превышать скорость. Об этом предупреждает пресс-служба минтранса Подмосковья.

    Водителей Подмосковья предупредили об аквапланировании в плохую погоду

    Водителям стоит помнить, что при высокой скорости на мокрой дороге может возникнуть аквапланирование. При этом эффекте колеса практически теряют сцепление с проезжей частью и «всплывают». Критическая скорость появления аквапланирования в пределах 70—100 км/ч.

    В такой ситуации важен выбор оптимальной скорости движения и оценка дорожной ситуации.

    А что делать, если автомобиль «споткнулся» и поплыл? Не крутить руль и резко не тормозить. Лучше отпустить педаль газа без изменения положения руля, не совершать резких движений.

    Рекомендуется не въезжать на мокрые участки на слишком большой скорости и не пытаться резко рулить или тормозить, когда одна из сторон автомобиля находится «на воде».

    Пешеходам важно надевать вечером световозвращатели, они помогают водителям видеть людей на дороге.